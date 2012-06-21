У Міністерстві охорони здоров'я не рекомендують давати дітям деякі препарати для лікування грипу та застуди
Про це на своїй сторінці у Facebook написала в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
Вона пояснила, що велика кількість ліків та їхня висока вартість не гарантують, що вони будуть ефективними у боротьбі з хворобою.
«Часто популярні ліки, які пацієнти звикли вживати або придбали за рекомендацією друзів чи навіть деяких медиків не мають доведеної ефективності для лікування грипу і ГРВІ», –наголосила Супрун.
Вона додала, що Центр громадського здоров'я МОЗ склав перелік ліків, які не потрібно вживати у випадку грипу чи ГРВІ у дітей.