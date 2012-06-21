«Фінал чотирьох» Кубка України з баскетболу проходив у Рівному вперше. І вперше в цей етап пробилася жіноча команда баскетбольного клубу «Рівне». Та як яскраво!
Рівнянки впевнено обійшли бердянську «Чайку» з рахунком 75:68! Для міста це справді історична подія: баскетбольний клуб «Рівне» став володарем кубка України серед жінок! Сам кубок щороку змінює дизайн, адже його виготовляють саме для цих змагань. Громадську спілку «БК «Рівне» заснували в середині 2017-го, до її структури ввійшли чоловіча та жіноча дорослі баскетбольні команди. Президент — відомий український баскетболіст багатократний переможець в Україні та світі Сергій Ліщук. Тут хочуть об’єднати ще й дитячі команди заради нових перемог, адже баскетбол — один з найулюбленіших видів спорту рівнян.