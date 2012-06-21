Цими вихідними дзвони столиці РФ мали б сумно відзвучати за розбитими вщент надіями тамтешніх шанувальників боксу. Адже в самому центрі Москви, в манежі СК «Олімпійський», український боксер Олександр Усик виборов у складному поєдинку в росіянина Мурата Гассієва всі чотири пояси чемпіона світу в першій важкій вазі — WBO, WBC, WBA, IBF. Крім того, його плечі прикрасив пояс журналу The Ring, а довершив здобутки кубок непереможного свого часу Мухаммеда Алі.
Досі про такі перемоги й регалії ми могли лише мріяти. І ось уперше мрії перетворилися на дійсність. Олександр Усик став першим українським і четвертим у світі абсолютним чемпіоном світу, який володіє чотирма чемпіонськими поясами.
А найбільше втішає те, що наш земляк з окупованого Росією Криму став абсолютним чемпіоном світу в епіцентрі поширення того самого «руского міра», який приніс стільки горя нашій країні. Тим приємніше було бачити синьо-жовті прапори на трибунах, які викликали у протилежної сторони напади безсилої люті, бо ж заарештовувати за такий вияв прихильності до України поліція того вечора наказу не мала. А російські вболівальники ще до оголошення суддівського рішення в розпачі залишали манеж. Що й виявилося найкращою відповіддю скептикам, які напередодні бою вилили на Олександра Усика чимало відер критики й звинувачень у «зраді».
Одразу після бою Олександр Усик зробив коротку, але дуже зворушливу заяву: «Україно, миленька-рідна, дякую тобі за підтримку! Я їду додому з кубком та ще з поясами. Усім добра!»