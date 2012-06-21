У фіналі конкурсу за право стати переможцем боролися 45 моделей світових брендів. Українці вибрали своїх фіналістів. Автомобілем року став представник американського бренду Ford Fiesta. На українському ринку його можна придбати з 2-ма бензиновими атмосферними двигунами об’ємом 1,1 л потужністю 70 л.с. і 85 к.с. 1-літровий турбомотор EcoBoost має потужність 100 к.с. Коробка передач – механічна або 6-ступінчаста автоматична.

Ford Fiesta

 

Кращий кросовер Mazda CX-5.

Mazda CX-5

 

У малому класі кращим став Citroen C3.

Citroen C3

 

Лідер економ-класу – Skoda Rapid.

Skoda Rapid

 

У номінації «Компактний середній клас» перемогу здобув Renault Megane Sedan.

Renault Megane Sedan

 

Краща модель бізнес-класу – Audi A5.

Audi A5

 

У люкс-класі переміг Mercedes-Benz S-Class.

Mercedes-Benz S-Class

 

Перше місце в класі «Купе / кабріолет» зайняв – Mercedes-Benz E-Class Coupe.

Mercedes-Benz E-Class Coupe

 

Кращим електромобілем і гібридом вибрали Kia Niro.

Kia Niro

 

У номінації «Малий кросовер» перемогла Toyota CH-R Hybrid.

Toyota CH-R Hybrid

 

Кращий компактний кросовер – Peugeot 3008.

Peugeot 3008

 

Кращий середньорозмірний кросовер – Skoda Kodiaq.

Skoda Kodiaq

 

Кращий повнорозмірний кросовер – Land Rover Discovery.

Land Rover Discovery

 

Кращим комерційним автомобілем став Peugeot Traveller.

Peugeot Traveller

 

У співвідношенні «ціна-якість» лідером став Citroen C-Elysee.

Citroen C-Elysee

 

За кращий дизайн був відзначений Range Rover Velar.

Range Rover Velar

 Минулого місяця українці купили 6,6 тис. нових авто. Серед лідерів ринку – японська компанія Toyota.

 