У фіналі конкурсу за право стати переможцем боролися 45 моделей світових брендів. Українці вибрали своїх фіналістів. Автомобілем року став представник американського бренду Ford Fiesta. На українському ринку його можна придбати з 2-ма бензиновими атмосферними двигунами об’ємом
Кращий кросовер Mazda CX-5.
У малому класі кращим став Citroen C3.
Лідер економ-класу – Skoda Rapid.
У номінації «Компактний середній клас» перемогу здобув Renault Megane Sedan.
Краща модель бізнес-класу – Audi A5.
У люкс-класі переміг Mercedes-Benz S-Class.
Перше місце в класі «Купе / кабріолет» зайняв – Mercedes-Benz E-Class Coupe.
Кращим електромобілем і гібридом вибрали Kia Niro.
У номінації «Малий кросовер» перемогла Toyota CH-R Hybrid.
Кращий компактний кросовер – Peugeot 3008.
Кращий середньорозмірний кросовер – Skoda Kodiaq.
Кращий повнорозмірний кросовер – Land Rover Discovery.
Кращим комерційним автомобілем став Peugeot Traveller.
У співвідношенні «ціна-якість» лідером став Citroen C-Elysee.
За кращий дизайн був відзначений Range Rover Velar.