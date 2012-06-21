Лікарі-дієтологи з Німеччини перерахували продукти, які знижують ймовірність зараження коронавірусною інфекцією СOVID-19. Вони переконані, що додавши певні продукти до свого щоденного раціону, крім зниження ризиків інфікування, можна також суттєво зміцнити імунну систему.
У першу чергу лікарі нагадують про важливість вживання води, оскільки це дозволить уникнути порушення функцій слизових оболонок ротової порожнини, що, в свою чергу, обмежує проникнення вірусів.
Серед продуктів, що знижують ризики зараження COVID-19 на першому місці — шипшина, за рахунок вмісту в ній великої кількості вітаміну С. Також заповнити добову норму цього вітаміну можна за допомогою болгарського перцю. Корисними для організму є і ягоди, які можна придбати і в замороженому вигляді.
Для того, щоб поліпшити функціонування судин і капілярів можна додати в раціон зелені овочі, а завдяки вживанню томатного соку можна запобігти утворенню тромбів. Калій, яким багаті сухофрукти, здатний зміцнити серцеві судини, а для підтримки імунітету ефективними можуть бути яблука, цибуля, м'ясо, гарбузове насіння і морепродукти.
Серед продуктів, які знижують ризики зараження коронавірусною інфекцією СOVID-19, лікарі радять вживання також часник і сало.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»