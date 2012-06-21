Про це сказав міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв’ю «Цензор. Нет», пояснюючи, яким чином буде проведено перерахунок пенсій військовослужбовцям, який планується здійснити «задінфм числом» – з 1 січня 2018 року.
«Для військовослужбовців формульний перерахунок є новиною. Але наші підрахунки показують, що пенсії, розраховані за новим законом, для тих, хто збирається виходити на пенсію, будуть вищими, ніж за старим. Найбільше пенсії зростуть у тих, хто брав участь у бойових діях у зоні АТО. Щодо перерахунку пенсій військовим пенсіонерам, то він проходитиме в три етапи. На першому етапі перерахунок відбуватиметься за тими матеріалами, які є в пенсійній справі, виходячиз рівня середньої зарплати в Україні 3264 грн 40 коп. Потім кожен військовослужбовець може взяти довідку про своє забезпеченння за будь-який період його служби і надати у Пенсійний фонд. Пенсійний Фонд вибере два роки з найвищими коефіцієнтами і зробить ще один перерахунок, знову з 1 січня. І, нарешті, з 1 грудня ми робимо третій перерахунок – уже за рівнем нової середньої зарплати в Україні – це 5266 грн.
Наші розрахунки показують, що в середньому пенсія повинна збільшитися на 2300 грн. Це в середньому. Загальна пенсійна формула, якої ми дотримуємося, така. 3764 грн 40 коп множиться на індивідуальний коефіцієнт страхового стажу. В 2018 році ми будемо керуватися цифрою 5 266. У 2019 году – 5800. У 2020 – 6300. Тобто, по мірі збільшення середньої зарплати зростатиме цей показник.
У нас сьогодні 544 тисячі пенсіонерів-силовиків. Якщо порівняти із загальною кількістю пенсіонерів – 11 млн 700 тисяч – їх не так багато. Для підвищення пенсій всім пенсіонерам (яке ми вже провели) на рік необхідно 60 млрд. А для військових пенсіонерів у 2018 році необхідно 10 млрд, в 2019 – 17 млрд грн. Тобто, реально ми для військових спрямовуємо значно більше коштів, ніж для цивільних. Якщо для цивільних підвищення відбулося в межах 30%, то для військових пенсіонерів (тих, хто вже на пенсії) ми виходимо на підвищення пенсій на 77%.
Але пенсія на таку суму може збільшитися лише після прийняття закону. Ми обговорювали середні суми конкретно з кожним міністерством і відомством, у підпорядкуванні яких знаходиться та чи інша силова структура», – зауважив міністр.