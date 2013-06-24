Прем’єр­міністр Юлія Свириденко доручила Держпродспоживслужбі забезпечити нагляд та контроль за дотриманням надавачами послуг урядового рішення про перерахунок плати за комунальні послуги, а також реагувати на кожен випадок порушення прав споживачів. Про це йшлося під час зустрічі очільниці уряду з керівником Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком.

«Перерахунок мають здійснити самі надавачі послуг, комунальні підприємства. Це має відбутися автоматично за період з 1 січня, без додаткових заяв від людей, і відобразитися у платіжках у лютому. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.

Люди мають платити лише за отримані послуги. Якщо через ворожі обстріли тепла і води не було, споживачі не повинні переплачувати», — наголосила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.