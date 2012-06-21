Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Шкода, що пандемія для декого стала приводом розв’язати інтриги з виразним політичним підтекстом. Днями провідні українські ЗМІ, в тому числі й «Урядовий кур’єр», отримали повідомлення від Асоціації м’ясної галузі — недавно створеної організації, що об’єднує кількох переробників м’яса, переважно із Західної України.

Ця асоціація обвинувачує свинарів у необґрунтованому завищенні цін на живих свиней з 45 до 52 грн за кілограм, через що переробні підприємства мусили підняти ціни для торгівельних мереж. Цим, мовляв, і пояснюється підвищення цін на свинину в роздрібній торгівлі з початком карантину.

Таким чином, на думку авторів допису, свинарі намагалися компенсувати нібито зависоку собівартість свого виробництва. В кінцевому підсумку ажіотаж на споживчому ринку спав, попит на свинину різко знизився і став менший за пропозицію, тепер у збитках і свинарі, і переробники.

В Асоціації «Свинарі України» (АСУ) теж зазначають висхідну динаміку цін, втім, набагато стриманіші в оцінках. Тенденція підвищення цін напередодні Великодня, зауважують свинарі, трапляється щороку, але цього року – раніше ніж зазвичай, бо співпала зі зростанням споживчої активності у торгівлі на початку карантину.

Чи спадуть ціни тепер? В АСУ в цьому сумніваються: через обмеження транспортної активності всередині країни утворилися осередки, де пропозиція промислової свинини обмежена. Крім того, закриті продовольчі ринки вже не є конкурентами роздрібним торговельним мережам, тому підстав для падіння цін наразі нема і вони певний час лишатимуться сталими.

Разом із тим, АСУ виступила з різкою заявою стосовно інформації, яку розповсюджувала Асоціація м’ясної галузі: мовляв, даремно свинарів звинувачують у недобросовісності та спекуляціях. Адже ринок свинини не є монопольним, на ньому діють понад 1700 лише промислових виробників, не рахуючи господарств населення. Зауважимо, що досягти змови з такою кількістю учасників ринку доволі проблематично.

Крім того, не всі з цієї кількості співпрацюють з великими торговельними мережами. Із закриттям продовольчих ринків частина виробників постраждала, бо позбулася ринків збуту, тож звинувачувати їх у меркантильних намірах принаймні нелогічно.

Свинарі наводять середні ціни на свинину у роздрібних мережах по роках напередодні Великодніх свят: 2018 рік — 121,5 грн за кілограм, 2019 — 128, 1, 2020-й —131,1. Як бачимо, тенденція до зростання є, але різкого сплеску саме цього року нема.

А щодо собівартості: так, вона справді передовсім за рахунок подорожчання кормів: з початку березня кукурудза та фуражна пшениця подорожчали на 14%, ячмінь — на 7%. Через це собівартість свинини вже зросла на 7%. Ще до 10% собівартості додали посилені заходи з біобезпеки персоналу через пандемію коронавірусу.

Тож АСУ звинувачує Асоціацію м’ясної галузі у поданні викривленої інформації, що підриває репутацію галузі, і вимагає її офіційного спростування.