Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Найближчим часом колектив Кролевецького комбікормового заводу на Сумщині має всі передумови суттєво зміцнити власну матеріально-технічну базу завдяки кредиту на суму 8,5 мільйона доларів, який надасть підприємству один із крупних банків під 50-відсоткові гарантії Європейського банку реконструкції та розвитку.
На ці кошти тут планують закупити 100 вагонів для перевезення збіжжя та 13 вантажних автомобілів з відповідними комплектами обладнання.
А тим часом Ворожбянський комбінат хлібопродуктів, який входить до складу однієї з потужних агрогруп, уперше відвантажив состав із кукурудзою, чим розпочав нову сторінку у виробничій біографії. Відтепер завдяки одержаному дозволу від «Укрзалізниці» підприємство матиме змогу щомісяця відправляти 15 таких маршрутів, що значно підвищить ефективність використання елеваторного обладнання.
Для цього у Ворожбі провели значну роботу з реконструкції та ремонту залізничного полотна, вагових, транспортних галерей тощо.