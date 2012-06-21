Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Леся Дубова зі Звенигородського району на Черкащині довгий час працювала в школі. Однак через хворобу, на жаль, викладання довелося залишити.
Лікувалася в обласному онкологічному диспансері. Після трансплантації кісткового мозку, тривалих медичних процедур вона поступово повертається до звичного способу життя. Звичайно, в цьому — величезна заслуга медиків. Свою визначальну роль також відіграло найсучасніше устаткування, яким оснащена лікарня. Нині Леся — вже не пацієнтка лікарні. Хоча ще недавно була серед перших, кому в Центрі трансплантації онкодиспансеру провели пересадку кісткового мозку.
Обласна програма «Трансплантація аутологічних гемопоетичних стовбурових клітин кісткового мозку та периферичної крові» діятиме до 2023 року. Незабаром заплановано реконструкцію ще чотирьох спеціальних палат. Це допоможе збільшити кількість подібних операцій. До кінця нинішнього року тут планують провести, як мінімум, 21 аутологічну трансплантацію, кошти для яких переказало Міністерство охорони здоров’я України.
Послугою вже скористалися люди різного віку, жителі не тільки Черкаської, а й Запорізької, Івано-Франківської та Донецької областей. Пацієнтам з інших країн також не відмовлять. Подібні установи є лише в трьох містах України.