Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
На сесії міської ради Покровська на Донеччині вручили ключі від квартир семи родинам внутрішньо переміщених осіб, які потребують житла. Як вже повідомляла газета «Урядовий кур’єр», ще в березні Покровський центр надання адміністративних послуг почав приймати заяви від людей, які виїхали з тимчасово окупованої території Донеччини, і є претендентами на отримання тимчасового житла.
Зважаючи на чималу кількість внутрішньо переміщених осіб, потенційних новоселів на своєрідному конкурсі анкет і документів вибирали з урахуваннях соціального статусу та матеріального стану сімей, наявністю дітей-інвалідів, сімей з дітьми під опікою тощо. Ці квартири надано у тимчасове користування на термін від 1 року з правом подовження строку до 3 років за умови, що люди досі не змогли позбутися статусу переселенців і не отримали повноцінного житла. Певна річ, згадане житло не підлягає приватизації, продажу, обміну, заставі чи даруванню, забороняється й вселення сюди інших осіб.
Сім квартири були придбані на кошти, виділені із міського бюджету Покровська та Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.