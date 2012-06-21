Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Влада області виграла у недобросовісного підрядника справу на 15 мільйонів гривень. Йдеться про багатоповерхівку в Рубіжному, де квартири були обіцяні вимушеним переселенцям. Будинок мали здати в експлуатацію ще восени минулого року. Але підрядник не виконав зобов'язання.
«Ми добудуємо цю багатоповерхівку. Часу минуло вже досить, жителі області зачекалися житла. Роботи на об'єкті завершать інші люди», — заявив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
За його словами, роботи підрядником ТОВ «СК Стройсистема» не були виконані. Профільні департаменти ОДА (як замовники будівництва) подали позови до Господарського суду Луганської області. Подані позови задоволені в повному обсязі.
Про квартирне питання для переселенців неодноразово писала газета «Урядовий кур'єр». У публікації від 12 вересня минулого року йшлося про те, у Рубіжному постійно змінюються строки введення в експлуатацію не одного, а навіть трьох будинків, де планували надавати квартири для осіб зі статусом вимушених переселенців як соціальне житло. Поки що немає відомостей про жодне новосілля у цьому місті.
Станом ще на кінець минулого року, за даними ОДА, в області зареєстровано 276 033 внутрішньо переміщені особи, з них 21 922 — отримувачі адресної допомоги на оплату проживання та житлово-комунальних послуг. На підставі цієї інформації фахівці припускають, що на цей час щонайменше 13 567 сімей переселенців Луганщини потребують надання житла. Усі опитування, які проводили серед цієї категорії населення соціологічні служби, підтверджують, що саме житлова проблема найважливіша для переселенців.