Кожна людина, а особливо родина, мріє про власне житло. А тим паче, якщо мала його і втратила не з власної волі. В Україні це відчуття добре відомо понад 1,5 мільйонам вимушених переселенців.
Уряд робить усе можливе, аби розв’язати цю проблему. Тому Кабінет Міністрів в особі віцепрем’єр-міністра Олексія Резнікова та Уряд Федеративної Республіки Німеччина в особі Надзвичайного і Повноважного Посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анки Фельдгузен, підписали Угоду про співробітництво щодо реалізації проєкту «Житлові приміщення для внутрішньопереміщених осіб».
Документ передбачає, що 25,5 мільйона євро буде спрямовано на будівництво житла для тих громадян України, які втратили його на тимчасово окупованих територіях. Адже були вимушені покинути свої домівки через збройну агресію Російської Федерації, повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Наступним кроком стане ратифікація цієї міжурядової Угоди Верховною Радою. Далі – підготовка до укладання договору фінансування між KfW та Міністерством з питань реінтеграції ТОТ. Ним визначатимуть порядок і умови надання коштів, їх використання, механізми залучення фінансової установи, відповідальність за неналежне виконання умов договору тощо.
KfW обере фінансову установу-партнера, яка розробить та реалізує банківський продукт щодо кредитування. А Мінреінтеграції — прядок використання коштів щодо механізму реалізації проєкту, який затвердить український уряд.
Попередньо передбачається, що ВПО зможуть отримати кредит до 20 тисяч євро до 10 років на пільгових умовах (3—5%) із розрахунку 21 квадратний метр загальної площі на 1 людину + 10,5 квадратів на родину.
«Підтримка іноземних партнерів дуже важлива для нас, і ми високо її цінуємо. Також ми намагаємося робити все, аби кошти на підтримку наших громадян, які вимушені були покинути свої домівки в Донецькій та Луганській областях, в Криму через агресію РФ, було передбачено і в бюджеті України. Нагадаю, що за результатами секвестру нами було збережено 20 мільйонів гривень для співфінансування на придбання житла для ВПО та ще 20 мільйонів на компенсацію за зруйноване через збройну агресію Російської Федерації житло», — наголосив віцепрем’єр Олексій Резніков.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»