Олег ЧЕБАН,
«Урядовий курєр»
Гарну ініціативу проявили працівники Хмельницького обласного художнього музею, запроcивши до себе на екскурсію переселенців з Донбасу, які волею долі, а точніше у зв’язку з війною на сході України, мешкають у Хмельницькому.
«Люди тут доброзичливі і саме місто нам відразу сподобалося. А до музею якось руки не доходили. І коли його працівники нам запропонували прийти в гості, ми з донькою охоче відгукнулися. Нам дуже сподобалися картини українського художника Миколи Глущенка. Дивишся на пейзажі, і відчуваєш себе на природі… », – розповідає Олена, яка з своєю донькою переселилася з Луганська.
Експозиція музею багата і всі гості щиро знайомилися зі світом прекрасного. Звісно, не оминули вони увагою і дитячу творчість.
«Коли діти творять – це прекрасно. Моя донька Маріана, якій трошки більше 3-х років, теж малює. На представлені тут дитячі твори – годинами б дивилася», – зазначила Ірина з Первомайська. Після екскурсії обласним художнім музеєм гості запевнили, що ще не раз прийдуть сюди.
«Ми відкрили для себе багато цікавого. Можна сказати, що подивилися на мистецтво по-новому. Нашим землякам обов’язково розповімо, що прийти в музей справді варто», – зазначили запрошені.