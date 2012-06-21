У Рубіжному, що на Луганщині, нещодавно відкрили громадський центр «Моя мрія», де проводитимуться тренінги з перекваліфікації для переселенців, багатодітних та малозабезпечених сімей. Такий центр уже діє в Лисичанську, а незабаром планують відкрити в Старобільську.
Як повідомляє відділ комунікації Норвезької ради у справах біженців (NRC), в центрі «Моя мрія» проводитимуться тренінги для людей, які потребують перекваліфікації за такими спеціальностями: кравець, фотограф і майстер манікюру та педикюру.
Учасниками тренінгів уже стали 60 осіб. Курси розраховані на два місяці. Окрім того, в центрі ефективно діє команда волонтерів: серед них чимало психологів і творчих людей, які проводитимуть майстер-класи, безкоштовні курси англійської мови для дітей та дорослих. Завдяки обладнаній дитячій кімнаті батьки зможуть на кілька годин залишити своїх дітей з волонтерами.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»