9 лютого набувають чинності зміни до порядку перетину адміністративної межі з тимчасово окупованим Росією Кримом дітьми віком до 16 років. Напередодні нового року уряд спростив порядок в’їзду та виїзду підлітків, які навчаються на території інших регіонів України. А саме діти віком з 14 до 16 років зможуть самостійно перетинати КПВВ за наявності паспорта України (ID-картки) або паспорта громадянина України для виїзду за кордон та наявності інформації про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, до якої працівники Держприкордонслужби на КПВВ матимуть доступ.
Спрощено процедуру переходу КПВВ із Кримом для дітей до 16 років, повідомляє пресслужба Мінветеранів. Для них в’їзд у Крим (ідеться про тих, хто виїхав з півострова напередодні й повертається) буде можливим в супроводі лише когось одного з батьків.
Водночас, Держприкордонслужба наголошує, що до 19 лютого 2020 року в’їзд у Крим відбувається виключно в супроводі двох батьків або за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків.