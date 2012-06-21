Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Руйнування доріг великогабаритним транспортом залишається одним із проблемних питань на Сумщині.
На цьому наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко, зажадавши від відповідних служб і структур посилення роботи на цьому важливому економічному і соціальному напрямку.
Як повідомив заступник начальника служби автомобільних доріг у Сумській області Олексій Коноз, протягом нинішнього року проведено 1942 зважування, у ході яких виявлено 37 порушень під час руху великовагового транспорту через дві і більше областей, а також 50 – у межах Сумщини.
Порушників оштрафовано відповідно на 8693 та 2939 євро.
Зараз на балансі служби знаходяться 3 вагових комплекси, завдяки яким контролюють рух транспорту, а також 11 майданчиків для середнього контролю на зважуванні.
До кінця року на дорогах Шостка – Кролевець та Харків – Охтирка будуть упорядковані ще 2 майданчики.