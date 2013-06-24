Міноборони посилює забезпечення Сил оборони наземними роботизованими комплексами та прискорює їх постачання у війська. Відповідні рішення обговорили під час зустрічі міністра оборони Михайла Федорова з виробниками НРК.

Головне завдання — задовольнити потребу фронту в наземних роботизованих комплексах і забезпечити їх швидке надходження у підрозділи. НРК вже виконують важливі завдання з логістики та евакуації. Лише за березень військові здійснили понад 9000 місій з використанням таких систем.

Мета — перевести до 100% фронтової логістики на роботизовані рішення. У першому півріччі 2026 року Міноборони планує законтрактувати 25 000 НРК. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік. Агенція оборонних закупівель ДОТ уклала 19 контрактів з виробниками на загальну суму 11 млрд грн.

Для пришвидшення постачання ухвалено певні рішення. Зокрема, розблоковано контрактування навіть у разі зміни вартості продукції. Раніше зміни в податковому законодавстві, пов’язані із застосуванням ПДВ, позначилися на частині контрактів і призвели до затримок. Нині ці питання вирішують комплексно. Також синхронізовано фінансування та істотно збільшено обсяги закупівель, а Агенція оборонних закупівель прискорила укладання контрактів за завданням Міністерства оборони.

Наземні роботизовані комплекси — один із найдинамічніших напрямів оборонних технологій. На початку повномасштабної війни цього сектору фактично не існувало. Тепер це повноцінний ринок, сформований за участі кластера Brave1: понад 280 компаній і більш як 550 рішень. У межах підтримки інновацій надано 175 грантів.

Паралельно розвиваються суміжні напрями: інженерні комплекси для мінування та розмінування; бойові платформи для ураження; наземні дрони­камікадзе; автоматизовані турелі для протидії повітряним цілям, повідомляє Міноборони.