Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Аграрії просять уряд про допомогу у вирішення важливого для них питання — перевезення важкої сільгосптехніки з одного місця виконання сільгоспробіт до іншого. Відповідне звернення оприлюднила Українська зернова асоціація (УЗА).
Зрозуміло, що в жнивну пору, коли не лише кожна доба, а й кожна година має вирішальне значення, постає потреба швидко перемістити сільськогосподарську техніку з одного поля, яке обробляє певне господарство, до іншого. Для цього, як правило, застосовують спеціальні трали для перевезення великогабаритних вантажів, а перевізник має отримати на це спеціальний дозвіл.
Втім, виявляється, наявність такого дозволу ще нічого не означає. З першого червня «Укравтодор» заборонив пересування важковагового автотранспорту (понад 24 тонни загальною масою і з навантаженням на вісь понад 7 тонн) у денний час і за температури понад 28°С, як от зараз. Чому так — зрозуміло: важкий автотранспорт грузне у розм’яклому від спеки асфальті, немов у болоті, що аж ніяк не сприяє збереженню дорожнього покриття.
То коли возити, вночі? Аграрії не проти, але ж діє постанова Кабінету Міністрів України № 30 від січня 2001 року, пунктом 15 якої забороняється переміщення великовагового та великогабаритного автотранспорту у темну пору доби. Отже, виходить, ні вдень не можна, ні вночі!
Сільгоспвиробники застерігають: подальше існування такої заборони може призвести до зриву збирання цьогорічного урожаю. Якщо ж врахувати, що зернові наразі є основним експортним продуктом країни, це негативно позначиться на економіці України в цілому.
Тому УЗА від імені усіх сільгоспвиробників України звертається до уряду з пропозицією внести зміни до постанови № 879 щодо заходів збереження автомобільних доріг. Так, до пункту 35 цієї постанови пропонується додати транспорт, що перевозить сільгосптехніку для збирання врожаю, до переліку транспортних засобів, яким дозволено переміщення у денну пору доби. Певна річ, за умови, якщо перевізник має належний дозвіл.