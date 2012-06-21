Володимир КОЛЮБАКІН,

для "Урядового кур'єра"

ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) у складі ГС «Всеукраїнський аграрний форум» та Американська торгівельна палата закликали прем’єр-міністра Володимира Гройсмана у найкоротший термін сприяти вирішенню проблем, що виникли в Україні з перевезенням зерна та рухом великогабаритної сільгосптехніки шляхами загального користування, передає прес-служба ВАР.

Про це йдеться у тексті офіційного звернення, копії якого були надіслані до першого віце-прем’єр-міністра – міністра економічного розвитку і торгівлі України Степана Кубіва, віце-прем’єр-міністра Володимира Кістіона, міністра інфраструктури Володимира Омеляна, першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка і в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова. У листі зазначається, що системні проблеми і залізничним та автомобільним транспортом загрожують безперебійному експорту зернових вантажів у цьому та наступному роках. Це у свою чергу призведе до збитків як для представників аграрного сектору, так і в цілому для економіки України.

Зокрема, для вирішення проблеми перевезення зернових залізничним транспортом необхідно, по-перше, забезпечити достатню кількість рухомого складу та справедливу систему розподілу вагонів між вантажовідправниками.

По-друге, слід допустити приватну тягу на ринок України для забезпечення безперебійних перевезень.

І, по-третє, слід забезпечити прогнозовану процедуру підвищення тарифів на залізничні перевезення для того, щоб компанії могли передбачати необхідні витрати у фінансових планах.

Крім того, аграрні асоціації – підписанти звернення підкреслили, що закриття значної кількості залізничних станцій, передбачене «Укрзалізницею» задля підвищення власної ефективності, може призвести до небажаних наслідків, оскільки означає припинення роботи такої ж кількості елеваторів, які наразі функціонують на ринку України.

Іншою важливим питанням, на необхідності врегулювання якого наголосили асоціації, є перевезення вантажів автомобільним транспортом. Так, у тексті листа зазначається, що необхідно запровадити диференційований підхід до встановлення гранично допустимих вагових обмежень транспортних засобів, що можуть рухатись дорогами місцевого значення, в залежності від їх вагових характеристик (кількість осей, відстань між зближеними осями, кількість коліс на осі тощо). Діюче обмеження (навантаження на вісь не більше 7 т, або фактична маса не більше 24 т) лише спричиняє збитки для законослухняних перевізників і породжує корупційні ризики.

Крім того, асоціації наполягають на вдосконаленні процедури видачі дозволів на рух великогабаритної сільгосптехніки автомобільними дорогами з метою мінімізації втрат як бізнесу, так і бюджету на дотримання непотрібних бюрократичних процедур. Адже під час посівної та жнив часто виникає потреба оперативно перенаправити техніку на іншу ділянку, але швидко отримати на це дозвіл – неможливо.

Тому підписанти наголошують, що треба дозволити великогабаритній сільгосптехніці переміщуватись автошляхами без отримання спеціального дозволу за умови дотримання низки вимог (рухатися виключно у світлу пору доби і таким чином, що забезпечує безперебійний рух зустрічних транспортних засобів та можливість для обгону). Тут варто зауважити, що у країнах ЄС рух великогабаритної сільськогосподарської техніки у поле автошляхами загального призначення дозволений за умови дотримання заходів безпеки руху, а в Україні це вважається порушенням.

Аграрні асоціації закликають прем’єр-міністра створити робочі групи для вирішення наведених проблем. «Просимо вас взяти під особистий контроль процес вирішення озвученої у цьому листі проблематики та сприяти створенню робочих груп за відповідними напрямами вирішення такої проблематики для опрацювання та впровадження конкретних шляхів її вирішення», – йдеться у тексті звернення.

Нагадаємо, у квітні 2018 року Всеукраїнська Аграрна Рада звернулась до першого заступника міністра аграрної політики і продовольства Максима Мартинюка та міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова із закликом створити спільну робочу групу із залученням представників ВАР для опрацювання та надання рекомендацій щодо безперешкодного використання аграріями доріг загального призначення. У липні ВАР ініціювала створення та долучилась до розробки законопроекту, яким передбачаються зміни до діючого законодавства у частині використання аграріями доріг загального призначення.