До нового опалювального сезону готуються не тільки служби, від яких залежить тепло- і водопостачання, а й енергетики. Нині працівники ПАТ «Черкасиобленерго» організували додаткові перевірки електроустаткування на соціально-культурних та адміністративних об’єктах. Енергетики зокрема обстежують повітряні лінії електропередач і трансформаторні підстанції, здійснюючи з-поміж іншого й тепловізійний контроль контактних з’єднань.
Поза увагою енергетиків не залишаються комплектування аварійного запасу обладнання, запасних частин, матеріалів та інструментів, підготовка машин і механізмів до роботи в умовах низьких температур, робота пристроїв релейного захисту та автоматики.
На підприємстві постійно проводять тренування з персоналом, а також навчання й перевірку знань працівників. У разі надзвичайних ситуацій, що можуть статися в осінньо-зимовий період, сформовано 76 бригад, а це 2011 працівників та 302 одиниці спеціальної техніки. Ретельне виконання вимог чинних нормативних документів забезпечує надійне функціонування електричних мереж, а також сталу роботу об’єднаної енергетичної системи України.