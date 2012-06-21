Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Новина про затримку виплати заробленого працівникам тролейбусного парку уже далеко не новина: такі повідомлення в інформаційній мережі Черкас з’являються майже щороку. Востаннє тролейбусники одержували зарплату ще наприкінці квітня.
Як пояснюють на підприємстві, через невідповідність чинного тарифу і фактичної вартості проїзду в тролейбусі місто сплачує тролейбусному парку кошти для покриття цієї різниці. Нині необхідна сума становить майже 55 мільйонів гривень. Ще 48 мільйонів тролейбусний парк мав би одержати за перевезення пільговиків. Однак свої корективи вніс карантин.
Тепер електротранс втрачає не лише дохід від продажу квитків, а й фінансування з бюджету. Річ у тому, що сума коштів, яку фактично переказують підприємству у вигляді компенсації різниці в тарифі, визначається множенням кількості перевезених пасажирів на 2,19 (різницю між тарифом і вартістю проїзду). Аналогічна ситуація із перевезенням пільговиків. Тобто при зменшенні кількості перевезених пасажирів зменшується й сума виплат із бюджету. Тим часом затрати на роботу тролейбусів залишаються такими, як і раніше.
Саме для виправлення цієї ситуації підприємство й очікує фінансової підтримки. Однак частина депутатів, які зібралися на сесію міської ради на початку червня, виявилися не готовими розглянути питання фінансової підтримки тролейбусників. Як наслідок, працівники залишилися без заробітної плати.
Автобусники ще в більш скрутній ситуації: при низькій вартості проїзду та відсутності жодних компенсацій (зокрема за перевезення пільгових категорій) вони залишилися без фінансової підтримки з боку міста. Проблема посилюється тим, що навіть претендувати на компенсації вони не можуть, адже угоди на перевезення з більшістю перевізники не укладені. Міські депутати, каденція яких наближається до завершення, й тут зволікають у прийнятті рішення про проведення конкурсу. Є надія, що вони таки розглянуть питання перевізників, адже сесію перенесли на 12 червня…