Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Знаменита американська фотомодель, співачка і актриса Періс Гілтон, яка також володіє найбільшою в світі мережею престижних курортів і готелів, що носить її ім'я, зацікавилася курортом Деренівська купіль, що на Закарпатті.
Про те, що знаменитість поклала око на комплекс мальовничих об’єктів, розташований за кілька кілометрів від Ужгорода, з намірами його придбати, чутки ходили ще з минулого літа. Тепер вони обростають конкретикою. Зокрема, стало відомо, що знаменитість хоче розпочати тут зйомки грандіозного шоу, що матиме свою аудиторію на міжнародній стрімінговій платформі.
Ідея полягає у влаштуванні представницького міжнародного конкурсу краси, деталі якого поки що тримаються в таємниці. Нагадаємо, що американська актриса і бізнес гумен свого часу саме завдяки реаліті-шоу «Просте життя», котре вона знімала впродовж чотирьох років, стала відомою на весь світ.
Те, що на території Деренівської купелі вже неодноразово влаштовувалися зйомки телепрограм – доконаний факт. Враховуючи унікальність комплексу, на території якого висаджені і в різні пори року радують око понад п’ять тисяч різних сортів і видів рослин, вибір американської знаменитості стає цілком зрозумілим. Вже у квітні тут розквітнуть 11 сортів сакур.
Тож амбітні плани втілюватимуться у вишуканому архітектурному і квітковому оточенні. Для організації зйомок і можливого придбання комплексу вже зведено вертолітний майданчик, дворівневий паркінг і пасаж, який невдовзі буде прикрашений тисячами квітів. До розсекречення утаємничених намірів Періс Гілтон щодо придбання унікального комплексу залишається всього нічого.