Уперше на Запоріжжі проходить захід нового формату: битва стартапів підприємців області Business Booster Zaporizhzhia (BBZ).
BBZ — це рух, спрямований на посилення бізнес-потенціалу області шляхом сприяння розвитку ініціатив молодіжного підприємництва. Він упроваджує свої ідеї за сприяння державної організації «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області» та організаційної за підтримки громадської організації EdFor — бізнес-акселератора Запоріжжя.
Бажання започаткувати власний проект, наявність проривної бізнес-ідеї та вміння переконати суворих експертів у своїй геніальності — все це мають продемонстрували учасники BBZ.
До речі, стартап — нещодавно створена компанія, яка будує бізнес на основі інноваційних технологій. І в межах заходів Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2017—2018 роки на підтримку бізнес-планів учасників та випускників мережі бізнес-інкубаторів на базі вищих навчальних закладів області з облбюджету в 2017 році (на безповоротній основі) надано 100 тисяч гривень, стільки само планують і на 2018-й.
У Запорізькій області функціонують три академічних бізнес-інкубатори: при економічному факультеті Запорізького національного університету, кафедрах економіки підприємства Запорізької державної інженерної академії та економіки Таврійського державного агротехнологічного університету. Ще один науково-виробничий бізнес-інкубатор працює при Хортицькій національній навчально-реабілітаційній академії.