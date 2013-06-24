Американсько-український інвестиційний фонд відбудови 25 березня оголосив про затвердження першої інвестиції, спрямованої на зміцнення безпеки України, підтримку галузі, яка стане опорою економіки України під час післявоєнної відбудови, та розширення доступу США та їхніх партнерів до перевірених на практиці передових технологій.

Спільна американсько-українська рада директорів схвалила інвестицію в акціонерний капітал компанії Sine Engineering (Sine), що спеціалізується на нових технологіях. Ця інвестиція сприятиме подальшому розвитку та інноваціям Sine у системах радіокомунікаційного управління безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Sine постачає важливе апаратне та програмне забезпечення для БпЛА, яке налагоджує надійний зв’язок, навігацію та автономність у складних і небезпечних умовах.

«Цей день — ще одна важлива дата у просуванні історичної угоди, яку Прем’єр-міністр Юлія Свириденко та я підписали менш ніж рік тому для створення URIF, що надає нашій країні пряму зацікавленість у довгостроковому мирі та процвітанні України, — зазначив міністр фінансів США Скотт Бессент. — Економіки США і України отримають вигоду від цього нового інвестиційного партнерства. Схвалюючи першу інвестицію фонду, ми демонструємо ринку та світу, що URIF відкритий до співпраці, стимулює інвестиції та виконує своє завдання щодо створення міцного фундаменту».

«Для України є пріоритетними проєкти, які залучають додаткові інвестиції та мають реальний вплив на економіку. Фонд — частина довгострокового партнерства зі Сполученими Штатами, яке поєднує інвестиції, технології та безпеку. Сьогоднішнє рішення — перший значний крок у цьому напрямі. До провідних секторів належать енергетика, виробництво продукції подвійного призначення, розвиток інфраструктури та критично важливі мінерали», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Рік тому URIF був лише задумом, — зазначив генеральний директор DFC Бен Блек. — Завдяки лідерству Президента Трампа DFC та наші партнери з Міністерства фінансів США сьогодні оголошують про першу інвестицію. Це свідчить про нашу здатність діяти в темпі приватного сектору та застосовувати гнучкі інноваційні фінансові інструменти для підтримки відновлення України шляхом сприяння економічному зростанню. Інвестиції в Україну є головними для стабілізації регіону та сприятимуть економічній і національній безпеці обох наших країн».

Ця інвестиція URIF закладає основу для нових інвестицій від приватного сектору США та партнерів, які зміцнять спроможність України до самооборони, дадуть змогу масштабувати перевірені на практиці технології для американських клієнтів та стимулюватимуть подальший розвиток безпілотних літальних апаратів. Інвестиція також створює передумови для подальших інновацій компанії Sine щодо технологій БпЛА, що життєво важливі для безпеки України сьогодні, а також відкриває нові можливості для широкого комерційного застосування під час післявоєнної відбудови, що охоплює картографування сільськогосподарських угідь, інспекцію промислових об’єктів, а також застосування в галузі транспорту та логістики.

