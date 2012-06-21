Громадська організація «Міст 3.10» спочатку об’єднала вимушених переселенців з Луганська, Первомайська та Довжанського, а нині поширилася на усю громаду Лисичанська. Перший вертеп у місті активісти провели на волонтерських засадах у 2015-му, коли навкруги все гуркотіло та вибухало. Проте виявилося, що колядки дуже потрібні людям! Отже, з того часу в Лисичанську це стало традицією. У новорічні дні вертеп провели уже і в Рубіжному. «А лисичанці у Святвечір зібрали вертепи з різних міст області», — розповіла голова ГО «Міст 3.10» Ірина Сельницька.
Сама вона із сім’єю переїхала влітку 2014-го з Первомайська до Лисичанська, де й почала об’єднання переселенців. Тепер в організації сотні людей.
«Нам вдалося створити театр «Новий Ліссабон» завдяки участі у тренінгу в Полтаві. Там розповідали, що таке документальный театр, що він може бути критичний, соціальний, перфоменсний. Це не той театр, який відвідуємо лише як глядачі. Це дія, яка змушує замислитися та підштовхує до певних кроків. І завдяки драматургові з Полтави Ірині Гарець ми поставили першу п’єсу «Подвійні стандарти», — розповідає очільниця об’єднання.
Тепер документальний театр, у найменуванні якого міститься неофіційна назва Лисичанська, представляє історії з їхнього життя. Це й історії членів організації, в яких були перемоги над обставинами та корупцією. І такі резонансні виступи, як вистава «Суд над Лисичанськом: стратити помилувати». Без коми.
«У виставі ми говоримо про те, чи зручно жити в Лисичанську, чи безпечно. І наш посил дійшов, пішло обговорення, відреагувала поліція. Тож я переконана, що за допомогою мистецтва ми маємо вплив на владу, правоохоронців, бо театр документальний, а історії реальні», — стверджує Ірина Сельницька. Нині вона та її друзі втілили нову мрію.
«Ми підготували Різдвяну ходу вертепів. Це ідея Олексія Горленка. Він переселенець із Довжанського. І саме він організував перший вертеп у Лисичанську в 2015 році. Тепер у нашому місті проведення вертепу вже стало традицією. Минулого року до нашої громадської організації приєдналася ініціативна група «Шлях сприяння». А цьогоріч Олексій виступив з ідеєю вперше на східному Донбасі зробити ходу вертепів і зібрати колективи з різних міст — тобто провести фестиваль вертепів у Лисичанську.
Ідею підтримали! Учасниками стали люди з Тошківки, Сватового, Сєверодонецька, селища Врубівка та села Мирна Долина, Званівської громади, села Побєда Новоайдарського району. В нашій ході було орієнтовно до трьохсот учасників», — розповіла Ірина Сельницька.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»