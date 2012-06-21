Перші конкурси щодо визначення інвестиційних радників для трьох об’єктів великої приватизації — ПАТ «Одеський припортовий завод», ПрАТ «Президент Готель» і ПрАТ «Індар» провів передостаннього дня липня Фонд державного майна.
За словами Міністра Кабінету Міністрів Олександра Саєнка, Одеський припортовий завод до приватизації готуватиме компанія Pericles Global Advisory, «Президент Готель» та «Індар» — «Конкорд Консалтинг», яка входить до групи «Конкорд Капітал».
Посадовець нагадав, що загалом до переліку великої приватизації на цей рік внесено 23 об’єкти. Тож залишається ще для 19 підприємств обрати радників і розпочати процес їх підготовки до приватизації. Наступними обиратимуть радників для трьох підприємств: ПАТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», ДП «Завод Електроважмаш» і ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська», повідомляє служба Міністра Кабінету Міністрів.
Приватизація цих підприємств, за одним винятком, відбуватиметься за новим Законом «Про приватизацію державного і комунального майна», наголосив Олександр Саєнко. У новому законі прописано чіткі вимоги щодо перевірки походження грошей, за які купують підприємство. Нові правила не допускають участі у приватизації осіб, пов’язаних із країною-агресором.
Основна мета радника — підготовка інформаційного пакета, який надаватиме важливі дані про об’єкт приватизації. Матеріали відповідатимуть світовим стандартам і мають бути однаково доступними всім зацікавленим особам. Найголовніше завдання радника — контактувати з великим колом потенційних інвесторів і залучати їх до участі в аукціоні.
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«Урядового кур’єра»