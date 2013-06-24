У Бородянці на Київщині встановлено перше модульне підземне укриття, яке збудувало Державне агентство відновлення. Це швидке та сучасне рішення, яке дає змогу оперативно забезпечувати громади захисними спорудами. Модульні укриття випробують військові, що підтверджує їхню надійність у реальних умовах. Проєкт насамперед розширять на прифронтові території, де загроза обстрілів вища, а час підльоту російських ракет короткий.

«Модульні укриття дають змогу оперативно забезпечити базовий рівень захисту населення, встановлюються швидко та одразу виконують свою функцію. Особливо у громадах поблизу лінії фронту або кордону з ворогом необхідні швидкі, доступні та дієві безпекові рішення, адже загроза щоденна і непередбачувана», — наголосив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Укриття розташоване в центрі Бородянки — в зоні найбільшої активності громади. Поряд адміністративні, соціальні та житлові об’єкти. Воно розраховане на 48 осіб і повністю відповідає принципам інклюзивності: обладнане пандусом, підйомником та автоматизованою системою доступу, яка відчиняється під час повітряної тривоги.

Монтаж укриття тривав менш як місяць: підготовчі роботи розпочато 21 серпня 2025 року, а 10 вересня об’єкт був повністю готовий. Вартість споруди становить 5,5 млн грн. Укриття встановлено під землею, воно має основний та аварійний виходи й оснащене системами опалення, вентиляції, водопостачання, водовідведення та пожежною сигналізацією.

Конструкція містить кілька тамбурів, два приміщення для перебування людей і санвузол. Передбачено систему автономного енергоживлення на базі залізофосфатних акумуляторів і генератора. Внутрішнє обладнання — це оздоблення, місця для сидіння, вентиляція та матеріали герметизації. Укриття забезпечує захист від уламків, ударної хвилі, хімічного ураження та радіоактивного пилу.

Заплановано встановити ще п’ять таких споруд в Бородянці в інших частинах селища.

Модульні укриття дають змогу швидко й економно забезпечити базовий рівень захисту для людей у громадах. Оскільки будівництво стаціонарного укриття на 100 осіб коштує приблизно 1,3 млн євро (це розрахунок типового проєкту UNICEF) й триває майже два роки, модульне укриття, розраховане на таку саму кількість людей, коштує майже 220 тис. євро і монтується приблизно за два тижні. Це оптимальне рішення з огляду на воєнні ризики і безпекову ситуацію у країні. Однак такі споруди не можуть повністю замінити стаціонарні сховища, які дають значно вищий рівень безпеки та комфорт для тривалого перебування людей. Але підземні модульні укриття — оптимальне рішення для тимчасового убезпечення.

В Україні 240 прифронтових громад, за попередніми оцінками, кожній з них може знадобитися до 20 таких укриттів. Щоб пришвидшити закупівлі й мінімізувати ризики для замовників, заплановано внесення модульних укриттів до е-каталогу Prozorro Market. Централізована закупівельна організація при Державному агентстві відновлення готова адмініструвати відповідну категорію товарів.

У Бородянці встановлено укриття українського виробництва. Паралельно ще два виробники завершують розроблення та випробування власних модульних підземних укриттів. Це дасть змогу масштабувати проєкт у прифронтових регіонах та швидко забезпечувати громади сучасними, надійними й доступними безпековими рішеннями.

Джерело:

Міністерство розвитку громад та територій