Кабінет Міністрів ухвалив перше рішення в межах екстреного пакета підтримки аграрного сектору у зв’язку з російськими атаками в Чорному морі.

Уряд тимчасово на період стабілізації ситуації скоригував мінімально допустимі експортні ціни на окремі види агропродукції. Це має запобігти зупиненню експорту зернових та олійних культур.

«Мінімальні ціни, встановлені раніше, стали економічно недосяжними для укладання контрактів через здорожчання логістики та падіння внутрішніх закупівельних цін. Це рішення допоможе виробникам розблокувати продаж і експорт їхньої продукції», — підкреслив Прем’єр­міністр Сергій Корецький.

За його словами, це один із практичних кроків підтримки наших виробників та експортерів, узгоджених із представниками галузі напередодні.

Очільник уряду доручив невідкладно підготувати план розвитку переробки української агропродукції, щоб більше виробляти й переробляти саме в Україні.

Міністерство аграрної політики та продовольства України щоденно відстежує ситуацію в аграрному секторі. У разі подальших змін уряд оперативно ухвалюватиме необхідні рішення. Готують й інші кроки для стабілізації ситуації в агросекторі, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.