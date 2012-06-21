У Черкасах міжнародна компанія Aptiv PLC, яка спеціалізується на виготовленні електричних систем, електроніки для автомобілів, систем безпеки та інших комплектуючих, взялася збудувати підприємство з випуску автомобільних комплектуючих на 2000 робочих місць. Вона партнер відомих у світі виробників. Створити перші 200 робочих місць і розпочати виробництво, як повідомив директор компанії з розвитку виробництва Луїс Фігейредо, поставили за мету вже до нового року.
Раніше представники компанії вже побували в Черкасах, оглянули місце можливого розташування підприємства і підписали меморандум про співпрацю з Черкаським технологічним університетом, який може забезпечити підготовку необхідних фахівців.
До речі, подібне виробництво вже є у Вінниці. Там компанія створила 800 робочих місць. В Івано-Франківську, де також випускають запчастини, до кінця цього року збільшать потужності й розширять виробництво.