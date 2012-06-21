Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Нову форму вдягли хлопці, які вирішили освоїти благородну справу захисту Вітчизни в Луганському обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії».
«Хочу привітати ліцеїстів з тим, що сьогодні ви розпочинаєте крокувати військовим шляхом і будете спроможними виконувати будь-які військові завдання. Хочу запевнити батьків, що ваші діти у надійних руках добрих педагогів», – зазначив Командувач Обєднаних Сил Сергій Наєв.
Відомо, що більшість випускників цього ліцею – понад 90% – вступають до вищих військових закладів. За підтримки обласної влади у закладі проведено капітальний ремонт більше двох тисяч квадратних метрів площі, збудовані сучасні спальні приміщення, відновлено бібліотеку, побудований новий спортивний комплекс, стройовий плац, а навчальні класи обладнані сучасними засобами виховання.