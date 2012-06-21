Як повідомила начальник головного управління ДФС у Києві Людмила Демченко, декларації про майновий стан і доходи в Києві подали 35 мільйонерів.
"На сьогодні в Києві подано 848 декларацій про майновий стан і доходи на загальну суму 236 млн. грн. З них - 35 декларацій подано мільйонерами і 393 декларації - на податкову знижку", - цитує прес-служба Л.Демченко.
Людмила Демченко уточнила що, за поданими деклараціями належить сплатити 3,8 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), а також 0,6 млн. грн. військового збору.
Платники податків, які зобов'язані подати декларацію, мають зробити це до 1 травня 2018 року.