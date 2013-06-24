Допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та «єЯсла» виплачують на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку. Перші такі спеціальні рахунки відкриває АТ «Ощадбанк».

За зверненням Пенсійного фонду України банк уже відкрив перші рахунки зі спеціальним режимом використання для отримувачів допомог, які подали заяви з початку 2026 року. Кошти для виплати цих допомог профінансовано ПФУ.

Отримувачі, яким надійшло повідомлення про відкриття рахунку, після зарахування коштів отримують окреме повідомлення та можуть звернутися до відділення банку для отримання картки. Для цього необхідно мати при собі лише паспорт та ідентифікаційний код. Жодних додаткових довідок не потрібно.

У перспективі до процесу долучаться й інші банки, що дасть змогу спростити процедуру для громадян.

Нагадаємо, податись на «дитячі» виплати можна через Пенсійний фонд України, ЦНАП або уповноважених представників територіальних громад.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності спільно з Міністерством цифрової трансформації працює над розширенням можливостей подання заявок зокрема в Дії. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності й надалі працює над тим, щоб механізм отримання нових видів допомоги був максимально простим, зрозумілим та зручним для родин з дітьми.

Перший заступник міністра Людмила Шемелинець нагадала, що родини, які виховують дітей, можуть податись на нові виплати, які стали доступними з 1 січня 2026 року. Серед них щомісячна допомога по догляду за дитиною до року обсягом 7 тис. грн (10,5 тис. грн для родин, які виховують дитину з інвалідністю) та програма підтримки батьків, які працюють, «єЯсла» — 8 тис. грн щомісяця (12 тис. грн для родин, які виховують дитину з інвалідністю), повідомляє Мінсоцполітики.