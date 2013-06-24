Спецрахунки для отримання цих коштів можна відкрити в Ощадбанку. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Уряд працює над розширенням можливостей подання заявок, зокрема через Дію. Отримання допомоги по догляду за дітьми має бути максимально простим, зрозумілим та зручним для родин», — зазначила очільниця уряду.

Кошти за програмою «єЯсла» починають надходити для 1370 людей. Виплата становить 8 тисяч гривень щомісяця в разі виходу на роботу матері, батька чи опікуна після того, як дитині виповнився один рік. Кошти можна використати для оплати няні, асистента чи садочка.

Виплати допомоги для батьків, як мають дітей до року, перераховано понад 46 тисячам родин. З початку цього року щомісячна допомога по догляду за дитиною до одного року становить 7 тисяч гривень.

Також діють інші виплати: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами і 50 тисяч після народження дитини, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.