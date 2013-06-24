В Україні видано перший пільговий кредит під 0% річних для бізнесу на придбання енергообладнання. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. За її словами, бізнес активно користується новою можливістю для посилення власної енергонезалежності. Загалом у 16 банків уже подано 306 заявок на загальну суму 384 млн грн.

Пільгове фінансування у межах програми «Доступні кредити 5—7—9%» доступне для фізичних осіб — підприємців та юридичних осіб мікро­, малого і середнього бізнесу.

Сума кредиту становить до 10 млн грн строком до трьох років. Отримані кошти можна спрямувати на придбання генераційного обладнання, зокрема газотурбінних, газопоршневих і біогазових установок, а також дизельних, бензинових та газових генераторів.

17 банків­партнерів уже працюють з енергокредитами, інші банки поступово долучаються до програми. Заявки на пільгове кредитування розглядають пріоритетно.

«Це дає підприємствам змогу працювати без зупинок під час відімкнень, зберігати виробництво й робочі місця, а громадам — стабільну роботу підприємств і важливих об’єктів навіть у складних енергетичних умовах», — зазначила очільниця уряду.

Докладні умови програми та перелік банків доступні за посиланням: https://energycredit.bdf.gov.ua, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.