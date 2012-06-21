Нині навряд чи хтось здивується смарт-годинику з функцією мобільних дзвінків. Ця технологія сприймається як даність, але ще не так давно подібне здавалося фантастикою. І хоча перший дзвінок з мобільного телефону стався 75 років тому, було потрібно десятиліття і величезні інвестиції, щоб технологія, що тоді зародилася, перетворилася на те, що є в наші дні.

Щоб наділити годинник функціями смартфона, людям треба було кілька років, але насправді розвиток технологій відбувається в масштабах десятиліть. За продуктами, які захоплюють увагу публіки, стоять розробки тисяч вчених і інженерів, які десятиліттями працюють над створенням новітніх технологій.

Перший дзвінок з мобільному телефону (апарат важив понад 35 кг і був встановлений в автомобілі) здійснили 17 червня 1946, 75 років тому. Першість належить компанії Southwestern Bell, підрозділу AT & T в штаті Міссурі. На той момент послуга призначалася для компаній, а не приватних осіб, і до 1948 року охоплювала майже сотню міст і транспортних коридорів в США; майже 5000 клієнтів здійснювали 30 тисяч дзвінків щотижня.

Перший портативний мобільний телефон був представлений у 1973 році, майже через три десятиліття після появи послуги мобільного зв'язку. Більше того, після цього треба було ще майже три десятиліття, перш ніж приблизно у половини населення США з'явилися мобільні телефони. Сучасні мобільні телефони складаються з великої кількості компонентів, кожен з яких пройшов тривалий шлях розвитку і вдосконалення. У смартфоні використовується антена, спеціалізований процесор і безліч інших компонентів, які дозволяють передавати сигнал повітрям, а також використовуються для реалізації широкого набору функцій.

Кожен з цих компонентів і технології мають історію розробки, що охоплює десятиліття. Загальна риса еволюції практично всіх електронних компонентів полягає в їх мініатюризації. Антени, процесори і акумулятори, які використовуються в сучасних смартфонах, є нащадками винайдених в минулому пристроїв, які розвивалися і ставали кращими протягом тривалого часу.

Самі мобільні телефони були б марні без базових станцій стільникового зв'язку і всієї інфраструктури, що стоїть за ними. Перші служби мобільного зв'язку використовували невелику кількість радіоантен, а всі абоненти у великому місті використовували одну центральну базову станцію. Концепція вирішення цієї проблеми почала розроблятися приблизно в той час, коли були запущені перші послуги мобільного зв'язку.

Можна сказати, що мобільний телефон є результатом комерційних і державних інвестицій, які протягом десятиліть спонсорували дослідження і розробку необхідних компонентів. Відзначимо, що значна частина розробок була профінансована військовими.

Основним стимулом для розвитку мобільних бездротових технологій була потреба військових під час Другої світової війни в зв'язку в польових умовах. В результаті з'явилася портативна станція SCR-536, розроблена попередницею Motorola і використовувалася армією США тривалий час. Це рація з двостороннім зв'язком, яка була досить маленькою, щоб її можна було тримати в одній руці. На зорі виробництва мобільних телефонів Motorola була одним з лідерів на цьому ринку.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»