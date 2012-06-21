Якщо до 12 травня у столиці не станеться різкого сплеску захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19, місто поступово почне послаблювати обмежувальні заходи. Має запрацювати перший етап виходу з карантину, який розробила столична влада.
Про це під час брифінгу 28 квітня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Так, на цьому етапі запрацюють непродовольчі магазини загальною площею до 300 квадратних метрів з вимогою присутності не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів. Обов’язковою буде санітарна обробка приміщень двічі на день.
Столичний голова зазначив, що великі торговельні центри й розважальні заклади на першому етапі послаблення обмежень відкривати не будуть.
Натомість зможуть розпочати роботу перукарні й салони краси, проте виключно за попереднім записом. І не більше одного клієнта на кожну послугу одночасно. З вимогою санобробки або кварцювання робочого місця після кожного клієнта.
Кав’ярні, як і ресторани, матимуть змогу працювати на винос. З вимогою санобробки приміщень двічі на день. Також дозволять роботу тимчасових споруд (кіосків) із забороною споживання їжі й напоїв на місці.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»