Під головуванням віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона відбулося обговорення стану імплементації Закону України «Про ринок енергетичної енергії», зокрема першого етапу реформи, який стосується сегмента роздрібного ринку.
Учасники наради обговорили процес розподілення енергопостачальних компаній, які до 11 грудня 2018 року мають відокремити функцію розподілу від конкурентної — поставки. Також предметно торкнулися плану імплементації закону про ринок електричної енергії та питання реорганізації ДП «Енергоринок» та корпоратизації ДП «НЕК «Укренерго».
Віце-прем’єр-міністр доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості в найкоротший термін подати уряду проекти нормативно-правових актів щодо порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, проведення продажу електроенергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, а також порядку проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності й заходів з енергоефективності.
ДП «НЕК «Укренерго» доручено впровадити необхідне програмне забезпечення, що дасть змогу вже з грудня розпочати тестові операції з купівлі-продажу електричної енергії на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг.
НКРЕКП, своєю чергою, зобов’язалася до грудня затвердити останню частину актів, які потрібні для ефективного впровадження нового ринку електричної енергії, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
ДП «Енергоринок» у найкоротші терміни зобов’язане розробити дорожню карту щодо реорганізації — утворення державного підприємства «Гарантований покупець» та акціонерного товариства «Оператор ринку». Також підприємство має невідкладно забезпечити закупівлю нового програмного забезпечення для ринку на добу наперед, щоб почати тестові операції в грудні.
«Реформа ринку електричної енергії на щоденному контролі в Кабінеті Міністрів. У постійному діалозі з відповідальними за реформу структурами звіряємо графік виконання завдань та вирішуємо проблемні питання. Вдячні профільному парламентському комітету за конструктивну співпрацю в межах реалізації найскладнішої енергетичної реформи з часів української незалежності», — зауважив Володимир Кістіон.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»