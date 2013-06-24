Перший грант на відновлення виробничих потужностей після обстрілів погодили підприємству-виробнику чаю з Дніпра. Цю допомогу надають в межах нового напряму програми «Гранти для переробних підприємств», яка є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні».

У липні 2025 року ворожий дрон повністю знищив чайне виробництво у Дніпрі. Вигоріли 100 тонн сировини, обладнання та виробничі приміщення.

Попри все команда не зупинилася: знайшла нове приміщення, організувала пакування чаю на потужностях конкурентів та замовила нову партію сировини.

«Щоб відновити обладнання, Teahouse подали заявку на грант на відновлення. Вони стали першими в Україні, хто його отримає. Заявку вже погоджено, її готують до видачі. Грант на відновлення — новий напрям в межах програми «Гранти для переробних підприємств», який уряд запровадив у серпні цього року», — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Максимальна сума гранта становить до 16 мільйонів гривень, але не більш як фактично підтверджені збитки. Держава покриває до 80% витрат. Кошти можна використати на закупівлю, доставку та монтаж обладнання.

У програмі можна брати участь повторно — через три роки після отримання першого гранта та виконання його умов. Пільгові умови чинні для підприємств, що працюють на прифронтових і деокупованих територіях, друкарень, виробників БпЛА та компаній, які купують українське обладнання.

«Ворог системно нищить нашу промисловість, і завдання держави — допомогти українським виробникам, чиї потужності зазнали руйнувань. Уряд створив ефективний інструмент для цього — грант на відновлення: до 16 мільйонів гривень може отримати постраждалий бізнес на нове обладнання й відбудову виробництва. Ми затвердили перший такий грант для бізнесу з Дніпра, і це сигнал для інших підприємств з різних куточків країни: подавати заявки на фінансування. Програму буде продовжено і на наступний рік», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Для отримання гранта на відновлення підприємство має подати заявку разом з бізнес-планом через форму «Гранти для переробних підприємств» на платформі «Дія». До заявки обов’язково додати: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), що містить інформацію про надзвичайну ситуацію воєнного характеру, спричинену збройною агресією російської федерації; звіт про оцінку збитків або висновок експерта з оцінки збитків, підготовлений відповідно до Методики визначення шкоди та обсягу збитків, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності, затвердженої наказом Мінекономіки та Фонду державного майна від 18 жовтня 2022 р. №3904/1223.

Джерела: Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства