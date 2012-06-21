Сонячна енергія, поза всякими сумнівами, рано чи пізно матиме широке застосування. Однак якщо до невеликих транспортних засобів ми вже почали звикати, то сонячні літаки все ще сприймаються як диво і фантастика. Нещодавно один із таких літаків від компанії Bye Aerospace здійснив перший успішний політ. Крім цього стали відомі і деякі подробиці про майбутні розробки компанії.
Літак назвали StratoAirNet сімейства Solesa, а випробування проходили в околицях регіонального аеропорту Північного Колорадо (Northern Colorado Regional Airport). Після першого пілотованого польоту, літак здійснив ще кілька вильотів з аеропорту. Перший політ тривав близько години, а решта були здійснені для того, щоб відпрацювати посадку і зліт і простежити за поведінкою приладів.
StratoAirNet має розмах крил 15 метрів, а високоефективні фотоелементи від компанії SolAero, встановлені на крилах, дозволяють йому знаходиться в повітрі скільки завгодно. Перший тестовий політ був пілотованим, але в планах компанії зробити літак безпілотним, або, як кажуть самі розробники, «атмосферним супутником». Він буде використовуватися для розвідки, роздачі інтернету, пошуково-рятувальних місій, картографування тощо.
Крім цього стало відомо, що Bye Aerospace розробляє сонячний літак Sun Flyer 2 (нагадаємо, що Sun Flyer першої версії в квітні цього року успішно завершив серію тестових випробувань). Sun Flyer 2 буде розроблятися спільно з компанією Siemens перевозитиме двох пасажирів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ,
для «Урядового кур’єра»