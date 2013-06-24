Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan обсягом 3,2 млрд євро.

«Кошти вже надійшли до державного бюджету, їх буде спрямовано на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості», — наголосила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

Очільниця уряду висловила вдячність Єврокомісії, Урсулі фон дер Ляєн, лідерам країн ЄС за це важливе рішення, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Ukraine Support Loan — це частина ширшої дворічної рамки підтримки України від ЄС на 2026—2027 роки. Загальний обсяг інструменту становить до 90 млрд євро. Це рішення дасть змогу Україні не лише покривати нагальні бюджетні потреби, а й отримати більшу прогнозованість у фінансуванні на середньостроковий період.

У 2026 році в межах Ukraine Support Loan Україні має бути доступно до 45 млрд євро. З них частину коштів передбачено для бюджетної підтримки, а частину — для посилення оборонно­промислового потенціалу України та закупівлі необхідної оборонної продукції, повідомляє Мінфін.