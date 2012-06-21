В Гонконгу, де відбувся тенісний турнір, перемогу в одиночній жіночій категорії здобула юна харківська спортсменка Дарина Лопатецька.
На шляху до фіналу 15-річна харків’янка перемогла суперниць з Великобританії, Китаю, Японії та Чехії, не програвши суперницям жодного сету. У вирішальному матчі за трофей Дарина обіграла чеську тенісистку Барбору Штефкову з рахунком 6:4, 6:2.
Таким чином, зазначають в управлінні у справах молоді та спорту Харківської облдержадиіністрації, юна харків’янка здобула свій перший титул ITF у новому сезоні та третій — у професійній кар’єрі.