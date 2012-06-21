Майже 50 років після того, як Арнольд Шварценеггер здобув перемогу у 1969 році на конкурсі «Містер Всесвіт», він, нарешті, знову отримав свій перший трофей ... після того, як збігли десятки років.
Про це повідомляє "Урядовий кур'єр" з посиланням на іноземні ЗМІ.
Сюжет цієї історії надзвичайний... Арнольд виграв конкурс NABBA 1969 року у Лондоні, коли йому було всого 22 роки, і він уже два роки був професіоналом-культуристом.
Арнольд Шварценеггер подарував свій перший трофей мамі Аврелії, а та подарувала його уболівальнику, не розповідаючи про це синові. Так трофей загубився на півстоліття!
У 2016 році, чемпіонка Bench Press, сестра угорського культуриста Лоранда Берке, вирадково купила цей трофей. Вона зберігала цей трофей, і вирішила подарувати його Лоранду, коли він виграв чемпіонат Угорської стендової преси 15 грудня 2017 року.
Лоранд був настільки захоплений цим трофеєм, що надіслав кілька знімків своєму другові Адаму Флексу з популярного тренажерного залу Flex у Будапешті. За збігом обставин, Адам тоді перебував у Каліфорнії, де за сумісництвом працював у Золотій гімназії у Венеції. Там він зустрівся з Арнольдом Шварценеггером і попросив його сфотографуватися. Тоді Адам показав фотографії трофею Арнольду, який відразу ж повідомив, що це його давно загублений приз.
Оскільки Арнольд незабаром опинився в Будапешті, де знімають новий фільм «Термінатор», зустріч Лоранда з актором влаштували в Flex Gym Budapest, де тренується Арнольд.
У своєму пості в Instagram Адам Флекс написав: «Мені дуже приємно, що я можу виконати цю історичну місію, коли Арнольд отримає свій втрачений призер 1969 року від мого друга Лоранда Берке. Лоранд - неймовірно скромний спортсмен. Я радий, що він погодився прийти і повернутися чашку Арнольду. Було приємно бачити Арнольда Шварценеггера щасливим і радіти цій незвичайній миті мого життя. Це дуже круто!».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»
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