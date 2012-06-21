Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У місті Дубно на Рівненщині відкрили поки що перший в області інклюзивно-ресурсний центр. Тож уже з початком навчального року 200 діток з особливими потребами, які навчатимуться в звичайних шкільних класах, зможуть додатково отримувати тут корекційно-розвиткові послуги.
Це перша ластівка у виконанні меморандуму про співпрацю, який торік підписали дружина Президента Марина Порошенко та голова Рівненської ОДА Олексій Муляренко.
«Ми взяли на себе зобов’язання долучитися до проекту благодійного фонду Порошенка «Інклюзивна освіта — рівень свідомості нації». Ця чудова ініціатива просто необхідна в суспільстві рівних можливостей. Тому активно розвиваємо мережу інклюзивної освіти в області. Дубенчани виявилися першими, всього на Рівненщині буде 30 таких центрів. Найближчими днями вони з’являться в Зарічному та Сарнах», – зазначив Олексій Муляренко
Новенький інклюзивно-ресурсний центр, розміщений на першому поверсі Дубенської гімназії №2, складається з двох окремих кімнат. Заклад оснащений ноутбуками, планшетними комп’ютерами, мультимедійними комплексами, дидактичними ігровими матеріалами та іншими багатофункціональними пристроями.
І має освітні осередки для занять лікувальною фізкультурою, ігор, куточок логопеда та відпочинку. Крім того, обладнані місця для спілкування з олігофренопедагогами, дефектологами та практичними психологами.
«Інклюзія передбачає можливість для кожної дитини навчатися за місцем проживання, а корекцію отримуватимуть в подібних центрах. Усе це заради того, щоб усі наші школярі навчалися й проводили час разом та виховувалися в сім’ях, а не в інтернатах», - каже міський голова Дубна Василь Антонюк.
У межах субвенції, яка передбачає державну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, Рівненська область отримала близько 11 мільйонів гривень. Це вдвічі більше, ніж торік.
До слова, в 2017-2018 навчальному році інклюзивне навчання було організовано у 175 школах Рівненщини, де здобували освіту 405 учнів різного віку.
Завдання інклюзивно-ресурсних центрів − комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини та її кваліфікований супровід. Це неабияка допомога батькам та своєрідне «рятівне коло» для дітей у самостійному житті.