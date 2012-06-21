Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Харків з Азербайджаном пов’язує давня дружба і плідна співпраця, а азербайджанська діаспора, навіть за умови, що в обласному центрі проживають представники більше ста національностей, користується, за словами першого заступника Харківського міського голови ІгоряТерехова, особливою повагою.
Тож відкриття Азербайджанського культурно-інформаційного центру стало логічним продовженням і офіційним закріпленням відносин. Ідея створення такого осередку, як розповів відомий харківський скульптор Сейфаддін Гурбанов, котрий і очолив центр, зародилася ще кілька років тому. Проте лише завдяки ініціативі та зусиллям Надзвичайного і Повноважного Посла Азербайджану в Україні Азера Худієва, наразі, її реалізація стала можливою у практичній площині.
Поки що єдиний в Україні Азербайджанський культурно-інформаційний центр розмістився на вулиці Шевченка і, як повідомив Азер Худієв, котрий з керівником апарату Міністерства культури Азербайджанської Республіки Фікретом Бабаєвим, взяв участь у церемонії урочистого відкриття осередку, в центрі проводитимуться вечори поезії, етно-фестивалі, виставки, концерти та інші заходи.
Сейфаддін Гурбанов переконаний, що новий осередок азербайджанської культури стане справжньою домівкою мистецтва та цікавим туристичним об’єктом. Тим паче, що Харків запровадив прямий авіарейс до Баку.
Гості церемонії з захопленням ознайомилися з експозицією центру та послухали оригінальні азербайджанські музичні твори.