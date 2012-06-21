Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У новітньому медичному центрі медичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, який наприкінці січня тут збираються відкрити, буде відтворено робу низки підрозділів сучасної клініки: відділення невідкладної допомоги, пологового залу з неонатальним та педіатричним блоками, хірургічного операційного блоку, реанімаційного відділення.
Для оволодіння студентами практичними навичками тут використовуватимуться манекени, які мають функції живої людини в критичному стані, а також симуляції обладнання. На них, як пояснили на факультеті, можна відпрацьовувати надання невідкладної допомоги при будь-яких станах і травмах.