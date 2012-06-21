До такого висновку дійшли вчені, які вивчають неандертальців. Вони погоджуються з версією, що наші далекі пращури мали здатність бути творцями мистецтва.
Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Такий високий статус неандертальці отримали завдяки тому, що залишили після себе на території всієї Європи зразки складних технологій: створення картин для символічного вираження себе у темряві глибоких печер.
Команда археологів-експертів повідомляє про те, що прості мистецькі твори, такі як відбитки рук, масивні лінії та розмальована печера(одна з трьох печер в Іспанії) – це малюнки неандертальців, яким майже 65 тисяч років. Їх намалювали за 20 тисяч років до появи Homo sapiens, сучасних людей.
«Ми оцінили печерну живопис як основний розрив між неандертальцями та сучасними людьми, але ця знахідка зменшує відстань між ними», - каже Жан-Жак Хублін з Інституту Макса Планка (Evolutionary Anthropology, MPI) у Лейпцігу, Німеччина.
Археологи, які досліджували печерне мистецтво в Італії, Франції, Португалії та Іспанії, стверджують, що більшість наскельних малюнків мають вік 40-45 тисяч років, і їх намалювали Homo sapiens. Але у трьох згаданих печерах Іспанії наскельні малюнки набагато старші.
«Ці нові дані про вік наскельних малюнків показують, що неандертальці мали такий же потенціал, як і сучасні люди» - зазначає Жан-Жак Хублін.
У 2016 році французькі археологи, повідомила в Nature, що на глибині 300 метрів у печері Bruniquel у Франції, вони знайшли культову споруду завбільшки шести метрів. Її зібрали зі зламаних сталагмітів і випалених вогнем. Після дослідження вчені з’ясували, що вік цієї споруди майже 175 000 років. Імовірно, що її збудували неандертальці для обрядових цілей.