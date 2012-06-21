На півдні Англії знайшли скам'янілі останки найдавніших предків усіх нині живих ссавців, зокрема і людей.
Про це повідомляє "BBC Україна"
Знайдені зуби належали істотам, які подібні до землерийок, вони нишпорили під ногами у динозаврів.
Їх залишки виявили в горах уграфстві Дорсет. Вважають, що цій знахідці 145 мільйонів років.
За словами вчених, це найдавніша скам'янілість ссавців, що відноситься до лінії, яка веде до людей.
За словами Стіва Суітмена з Портсмутського університету, вік цих зубів не викликає сумнівів, тому ті істоти були найдавнішими досі відомими предками людей.
Стародавні ссавці, ймовірно, були крихітними, покритими хутром і виходили на полювання вночі.
Вчені вважають, що вони їли комах і рослини.
Їхні зуби були добре розвиненими і могли проколювати, розрізати і розчавлювати їжу.
Одному з нововиявлених видів дали назву Durlstotherium newmani - на честь Чарлі Ньюмана, власника пабу, розташованого поруч з місцем знахідки. Він також колекціонує скам'янілості.
Іншому - Dulstodon ensomi - на честь місцевого палеонтолога Пола Енсона.
Результати досліджень, опубліковані в журналі Acta Palaeontologica Polonica, оживили і без того гостру дискусію.
Останні знахідки з Китаю відсунули дату появи найдавніших ссавців до 160 мільйонів років тому.
Однак цей висновок оскаржують, зважаючи на дані молекулярних досліджень.