На півдні Англії знайшли скам'янілі останки найдавніших предків усіх нині живих ссавців, зокрема і людей.

Про це повідомляє "BBC Україна"

Знайдені зуби належали істотам, які подібні до землерийок, вони нишпорили під ногами у динозаврів.

Їх залишки виявили в горах уграфстві Дорсет. Вважають, що цій знахідці 145 мільйонів років.

За словами вчених, це найдавніша скам'янілість ссавців, що відноситься до лінії, яка веде до людей.

Полювали землерийки вночі на комах

За словами Стіва Суітмена з Портсмутського університету, вік цих зубів не викликає сумнівів, тому ті істоти були найдавнішими досі відомими предками людей.

Стародавні ссавці, ймовірно, були крихітними, покритими хутром і виходили на полювання вночі.

Вчені вважають, що вони їли комах і рослини.

Їхні зуби були добре розвиненими і могли проколювати, розрізати і розчавлювати їжу.

Одному з нововиявлених видів дали назву Durlstotherium newmani - на честь Чарлі Ньюмана, власника пабу, розташованого поруч з місцем знахідки. Він також колекціонує скам'янілості.

Іншому - Dulstodon ensomi - на честь місцевого палеонтолога Пола Енсона.

Результати досліджень, опубліковані в журналі Acta Palaeontologica Polonica, оживили і без того гостру дискусію.

Останні знахідки з Китаю відсунули дату появи найдавніших ссавців до 160 мільйонів років тому.
Однак цей висновок оскаржують, зважаючи на дані молекулярних досліджень.