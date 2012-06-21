Археологи з Університету Торонто в Канаді та Грузинського національного музею виявили сліди найдавнішого вина в світі, вік якого понад вісім тисяч років. Знахідку зроблено під час хімічного аналізу фрагментів глиняного посуду епохи неоліту. Про це повідомляє ukurier. gov.ua з посиланням на ScienceAlert.
Череп’яні фрагменти глиняного посуду знайшли під час археологічних розкопок на території стародавніх грузинських поселень Гадахрилі Гора та Шулавери Гора, що в п’ятдесяти кілометрах південіше Тбілісі.
Результати дослідження показали, що на фрагментах восьми посудин виявили кислоти, характерні для вина, зокрема винну, яблучну, янтарну і лимонну кислоту.
Найдавніша із знайдених посудин датується приблизно 5980 роком до н.е. На деяких глечиках зображено виноградні грона і людину, яка танцює.
«Це найдавніший приклад одомашнення дикорослого євразійського винограду виключно для виробництва вина. Вино є центральним явищем західної цивілізації. Як ліки, засіб для спрощення спілкування в суспільстві, речовина, що змінює стан відомості, а також цінний товар, вино стало центром релігійних культів, фармацевтики, кухні, економіки і суспільства на Близькому Сході », – розповів учений університету Торонто співавтор доповіді про знахідку Стефан Батюк.
Грузія має древню спадщину виноробства. Вона розташована на перехресті між Західною Азією та Східною Європою, а виноград, виявлений у фрагментах глиняного посуду, – це Вітіс Вініфера – так звана «євразійська виноградна лоза», з якої виникли усі сорти сучасного винограду.
«Євразійська виноградна лоза» є праматір’ю сучасного винограду і її батьківщина – Кавказ»,– наголосив Стефан Батюк.
Раніше ранні ознаки виноробства було виявлено в долині річки Ханхе в Китаї. Але на думку вчених, вироблений в Азії напій не міг вважатися вином. Це був ферментований алкогольний напій з рису, меду і фруктів, що датується приблизно VII тисячоліттям до н.е.
Натомість у стародавній Грузії вміли отримувати справжнє вино і зберігали його у величезних посудинах об'ємом 300 літрів.