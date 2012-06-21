Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Об’їзна дорога міста Лозова стане першою в Україні новобудовою, яку профінансують з Дорожнього фонду. Вона дозволить розвантажити місто від потоку автомобілів, що рухаються дорогою Харків – Лозова – Павлоград і зараз проїжджають центром міста.
Ця тема стала головною під час наради, що відбулася під керівництвом голови Харківської облдержадміністрації в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.
У нараді взяли участь представники органів влади та місцевого самоврядування, дорожніх служб та науковці.
Фінансування на ремонт цієї дороги за президентською ініціативою було закладено в державному бюджеті окремим рядком. Голова ХОДА Юлія Світлична наголосила, що розпочати роботи на цій та інших дорогах в області необхідно не «як завжди» в середині літа, а як тільки дозволять погодні умови.
Про готовність виконати завдання голови ХОДА доповів начальник Служби автомобільних доріг у Харківській області Євген Зражевець.
«Минулого року ми виконали план робіт, який був затверджений державним бюджетом, на 100% та зробили ще додатковий обсяг, який дозволить нам ті роботи, що заплановані на 2019 рік, розпочати в березні. Маємо 4 перехідні контракти, підрядник визначений та готовий з 2-ї половини березня вийти на об’єкти, які вже пройшли через аукціон «Прозоро», – повідомив Євген Зражевець.
За словами Юлії Світличної в останні роки в області в рази збільшено обсяги ремонту доріг. Дорожні роботи фінансуються з бюджетів усіх рівнів.
«Дорожнє господарство та сфера дорожньої інфраструктури як у Харківській області, так і в усій Україні сьогодні потребує багато кращого. Недостатнє фінансування дорожньої сфери протягом багатьох років призвело до згубного стану всіх дорожніх артерій – практично без винятку. Але останнім часом ситуація почала налагоджуватися. Завдяки тому, що поповнюються місцеві бюджети, завдяки платникам податків, ми сьогодні маємо можливість приділити увагу тим проблемам, які накопичувалися протягом тривалого часу», – сказала керівник області.
Вона відзначила, що активну роботу з відновлення та капремонту дорожнього полотна в Харківській області було розпочато з 2016 року, й за час, що минув, багато зроблено. Проте ще більше роботи – попереду.
«Зупинятися ми не маємо наміру. Одним з важливих напрямків, який потребує капітального ремонту, є дорога Харків - Лозова - Павлоград. У 2017-му році ми почали її ремонт. Цього року продовжимо. І до 35 кілометрів полотна, що вже відновлено, додамо ще понад сімдесят», – заявила Юлія Світлична.